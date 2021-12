Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fahrrad gestohlen und beschädigt

Geeste (ots)

Am Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 16.45 und 19 Uhr ein rotes Sport-Kinderrad. Das Fahrrad war zur Tatzeit am Fahrradstand der Sporthalle an der Straße Neuer Diek in Geeste abgestellt. Das Fahrrad wurde kurze Zeit später in der Nähe stark beschädigt wieder aufgefunden. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder sogar die Täter gesehen hat, melde sich bitte bei der Polizei in Geeste unter der Rufnummer 05937/970 050.

