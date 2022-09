Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht (06.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein auf der Straße "Kaiserring" geparktes Auto hat ein Unbekannter am Dienstag angefahren und ist abgehauen. Eine 57-Jährige parkte ihren Mercedes GLE gegen 9 Uhr auf der rechten Straßenseite. Als sie nach 45 Minuten zum Auto zurückkam, war der Wagen an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher der Beschädigung hatte sich aus dem Staub gemacht und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

