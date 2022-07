POL-HM: Pkw prallt bei Bäntorf gegen Baum - B442 gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden (ots) - Die Sommerferien stehen vor der Tür und während die Gedanken vor allem darum kreisen, was alles noch mit in den Koffer muss, sollte man auch nicht vergessen, das Zuhause gegen ungewollten "Besuch" in der Abwesenheit zu schützen, denn ein Einbruch in das Zuhause zerstört das Gefühl der Sicherheit. Ein überquellender Briefkasten, dauerhaft heruntergezogene ...

mehr