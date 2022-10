Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Wohnungseinbruch

Zeugenaufruf

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße

Tatzeit: 14.10.22, zwischen 18.00 Uhr und 19.40 Uhr

Am Freitagabend machten sich unbekannte Täter zwischen 18.00 Uhr und 19.40 Uhr am Schloss eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße zu schaffen. Der oder die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) #

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell