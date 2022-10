Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Papier- und Müllcontainer in Brand gesetzt

Zeugenaufruf

Gronau (ots)

Tatorte: Gronau, Laubstiege, Grünstiege, Hörster Straße

Brandzeiten: 14.10.22, 21.30 Uhr, 22.35 Uhr; 15.10.22, 22.00 Uhr

Am Freitagabend musste die Feuerwehr auf der Grünstiege (ca. 21.30 Uhr) und der Laubstiege (ca. 22.35 Uhr) in Brand gesetzte Papiercontainer löschen. Am nächsten Abend, gegen 22.00 Uhr folgte ein in Brand gesetzter Müllcontainer auf der Hörster Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

