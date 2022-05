Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher bei Sturz mit Motorrad schwer verletzt

Hagen-Dahl (ots)

Freitagnachmittag (29.04.2022) verletzte sich ein Hagener schwer bei einem Verkehrsunfall auf der Heedfelder Straße. Gegen 15.45 Uhr wollte der 17-Jährige mit seinem Motorrad an der Einmündung in die Rölveder Straße einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich zweimal und stürzte auf die Fahrbahn. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Jugendlichen. Nach notärztlicher Versorgung kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der an dem Krad entstandene Schaden liegt bei rund 1.000 Euro. (arn)

