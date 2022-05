Polizei Hagen

POL-HA: Mit dem Auto ohne Führerschein bei Rot über die Ampel

Hagen-Mitte (ots)

Ein 35-jähriger Hagener wurde am Samstagabend (30.04.2022) von einer Polizeistreife dabei beobachtet, wie er mit seinem Auto über eine rote Ampel gefahren ist. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er über keine Fahrerlaubnis verfügt. Der Mann befuhr gegen 20.45 Uhr die Frankfurter Straße und bog nach links ab. Hierbei missachtete er die rote Ampel und drehte im Anschluss sein Fahrzeug in der Hochstraße, um die Frankfurter Straße in Gegenrichtung zu befahren. Eine Polizeistreife, die sich nur wenige Fahrzeuglängen hinter dem Mann befand, entschloss sich daraufhin zu einer Kontrolle. Die Beamten versperrten dem 35-Jährigen mit ihrem Streifenwagen den Weg, in dem sie sich im Gegenverkehr vor seine Fahrzugfront stellten. Beim Anblick des Streifenwagens legte der Hagener den Rückwärtsgang ein und erweckte den Anschein, als wolle er flüchten. Die Polizisten rannten daraufhin zu dem Wagen und forderten denn Mann auf, sofort stehenzubleiben. Dieser Aufforderung kam er nach. Der 35-Jährige gab an, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits vor einiger Zeit entzogen worden ist. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn. (sch)

