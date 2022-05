POL-NE: Fahrsimulator macht Rausch am Steuer "erfahrbar" - Aktion: sicher-mobil-leben am 05. Mai in der Neusser Innenstadt

Grevenbroich-Allrath (ots) - Am Donnerstag (28.4.), gegen 8 Uhr, ereignete sich ein Unfall an der Kreuzung der Bundesstraße 59 mit dem Barrensteiner Weg und der Theodor-Körner-Straße. Ein 68-jähriger Autofahrer hatte die B59 aus Grevenbroich kommend in Richtung Köln befahren. Als er nach links in den Barrensteiner Weg abbiegen wollte kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Der 69-jährige Mann ...

mehr