Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Insheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit Totalschaden kam es am Montag, gegen 08.40 Uhr, auf der A 65 in Höhe der Ausfahrt Insheim Richtung Karlsruhe. Der Fahrer eines weißen Sprinters überholte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden grauen Mercedes SLK und scherte unmittelbar davor wieder nach rechts ein. Um hierbei einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der SLK-Fahrer aus und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch er in die rechte Leitplanke stieß und abgeschleppt werden musste. Am PKW entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer des Sprinters entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Kennzeichen oder nähere Angaben zum Fahrzeug sind nicht bekannt.

Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell