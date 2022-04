Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Dieseldiebstahl

Lingenfeld (ots)

Im Zeitraum von 23.04 - 25.04.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Karl-Lösch-Straße in Lingenfeld. Dort entwendeten sie aus mehreren Fahrzeugen Dieselkraftstoff im Wert von etwa 3500 Euro. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

