Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern Kreisel beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden am 24.04.22, befuhr ein bislang noch unbekannter Fahrer eines Toyota Corolla die B 38 von Niederhorbach kommend in Richtung Bad Bergzabern. Am Stadteingang Bad Bergzabern überfuhr der Fahrer die Verkehrsinsel am Kreisel Landauer Straße, durchbrach die Steinmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall wurde gegen 06:30 Uhr, festgestellt. Das Kennzeichenschild des Fahrzeugs konnte noch an der Unfallstelle aufgefunden werden. Vom verantwortlichen Fahrzeugführer fehlt bislang noch jede Spur. Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. dem Fahrzeugführer nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

