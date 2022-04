POL-PDLD: L 545 Unfallverursacher landet im Polizeigewahrsam

Landau (ots) - Am frühen Morgen des 20.04.2022 wurde vor einer Landauer Werkstatt in der Queichheimer Hauptstraße ein Opel Corsa entwendet. In der Nacht zum 22.04.2022 konnte das gestohlene Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Maximilianstraße festgestellt werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen gelang es Kräften der Polizei Landau einen 31-jährigen Mann mit Wohnsitz in der Südpfalz festzunehmen. Bei der Person ...

