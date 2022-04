POL-NE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neuss (ots) - Am Donnerstagnachmittag (28.04.), gegen 15:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einer leerstehenden Lagerhalle an der Düsseldorfer Straße gerufen. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss waren Unrat und Holzpaletten offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Die Flammen wurden durch Kräfte der Feuerwehr Neuss gelöscht. Es entstand eher ...

