Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

53902 Bad Münstereifel (ots)

Der 55-jährige , männliche Fahrzeugführer konnte am Samstagabend durch Zeugen beobachtet werden, wie er mit seinem Pkw zunächst in Schlangenlinien rückwärts die Straße befuhr, hierbei einen Stromkasten übersah und mit dem Zaun eines Anwohners kollidierte. Hiernach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Unfallbeteiligte konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, wo er in Folge seines stark alkoholisierten Zustandes so unglücklich stürzte, dass ihn der hinzugezogene Rettungswagen zwecks medizinischer Behandlung ins Krankenhaus verbringen musste. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein verbleibt bei der Polizei.

