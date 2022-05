Polizei Hagen

POL-HA: 42 Geschwindigkeitsübertretungen - drei Fahrer erwarten Fahrverbote und hohe Strafen

Hagen (ots)

Am Freitag (29.04.2022) führte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen Geschwindigkeitskontrollen im Hagener Stadtgebiet durch. Hierbei wurden unterschiedliche Stellen wie zum Beispiel die Feithstraße in Fahrtrichtung Emst und die Kölner Straße in Richtung Gevelsberg aufgesucht. Auf diesen Straßen beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Es konnten insgesamt 42 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt werden. Hierbei waren drei Verkehrsteilnehmer besonders zügig unterwegs. Ein Fahrer (46 Jahre alt) eines blauen BMW wurde um 16 Uhr auf der Feithstraße mit einer Geschwindigkeit von 82 km/h gemessen. Ihn erwarten 180 Euro und ein Punkt in Flensburg. Weiterhin konnte ein weißer BMW auf der Kölner Straße gegen 19:15 Uhr mit 106 km/h festgestellt werden. Den 41-jährigen Fahrzeugführer erwarten zwei Punkte in Flensburg, 560 Euro Geldbuße sowie zwei Monate Fahrverbot. Nur eine Stunde und 15 Minuten später fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Opel deutlich zu schnell. Die Polizisten maßen 80 km/h. Den Mann erwarten ebenfalls 180 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg. (arn)

