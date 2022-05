Polizei Hagen

POL-HA: Betrügerische Senioren bringen 89-Jährige um ihr Erspartes

Hagen-Vorhalle (ots)

Zwei Männer im Alter von 65 und 79 Jahren haben eine 89-jährige Frau aus Vorhalle über Monate um ihr Erspartes gebracht. Am Sonntagnachmittag (01.05.2022) informierte die 37-jährige Enkelin der älteren Dame die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Frau in der Wohnung ihrer Oma in der Johann-Gottlieb-Fichte Straße. Die beiden tatverdächtigen Männer waren ebenfalls anwesend. Gegenüber den Polizisten gab die Enkelin an, dass ihre Oma die beiden Männer vor mehreren Monaten bei einem Besuch ihrer Freundin am Bahnhof in Hamm kennengelernt habe. Seit dem hebe die Seniorin nun regelmäßig höhere Geldbeträge von ihrem Konto ab und gibt sie an den 65- und 79-Jährigen weiter. Der 65-Jährige sagte hierzu, dass er damit sein Dach im Ausland reparieren wolle. Die 89-jährige Rentnerin teilte der Polizei mit, dass ihr die Männer bei Arztbesuchen und Einkäufen helfen würden. Seit einiger Zeit habe sie aber auch ein komisches Gefühl bekommen. Erzählt habe sie aber niemandem etwas, da man sie stark eingeschüchtert habe. Insgesamt hat die Frau den Männern Bargeld in einer fünfstelligen Höhe ausgehändigt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen. (sch)

