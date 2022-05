Polizei Hagen

POL-HA: 19-Jährige fährt mit über 2 Promille gegen Verkehrsinsel

Hagen-Eilpe (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung rückte am Freitag, 29.04.2022, gegen 23:55 Uhr, in die Frankfurter Straße aus. Dort war kurz zuvor laut Zeugenaussagen ein Renault auf eine Verkehrsinsel gefahren. Als die Beamten eintrafen, saßen eine 19-Jährige und ihre Begleiterin am Fahrbahnrand. Sie waren offenbar unverletzt. Von der 19-Jährigen ging penetranter Alkoholgeruch aus. Sie ließ regelmäßig ihre Geldbörse und ihr Handy fallen. Als die Frau anfing zu sprechen, lallte sie und fragte, ob sie sich in Dortmund befände. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Da die 19-Jährige angab, auch Cannabis konsumiert zu haben, ließen ihr die Beamten ihr gleich zwei Blutproben entnehmen, nachdem Rettungskräfte der Feuerwehr sie versorgt hatten. Der PKW war aufgrund der Unfallbeschädigung nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Führerschein der Renaultfahrerin stellten die Polizisten sicher und übergaben die Anzeige an das Verkehrskommissariat. (hir)

