Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen

Rhein-Neckar-Kreis: L598 - Fahrzeug überschlägt sich - PM Nr.2

Sandhausen (ots)

Die Unfallaufnahme vor Ort war gegen 00.30 Uhr abgeschlossen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass die 64-jährige Fahrzeugführerin eines Nissan Qashqai gegen 23.30 Uhr von Walldorf kommend in Richtung Sandhausen unterwegs war. Hierbei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen. In der Folge überschlug sie sich mit ihrem Pkw, nachdem sie zuvor durch eine dortige Baumreihe fuhr. Die 64-Jährige konnte sich im Anschluss an das Unfallgeschehen glücklicherweise selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Quashqai entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. An dem Rettungseinsatz waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst beteligt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es aufgrund des nur mäßigen Verkehrsaufkommens zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

