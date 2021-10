Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neuwied (ots)

Am 08.10.2021 gegen 19.40 Uhr wurde der PI Neuwied ein Verkehrsunfall in Neuwied ST Engers in der Alten Schloßstraße gemeldet. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Unfallverursacher, ein 40jähriger Mann, rückwärts gegen einen geparkten Pkw gefahren war, sondern auch unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alko-Test ergab vor Ort einen Wert von 1,07 Promille. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Da der Mann nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

