Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verletzten - Zeugenaufruf

B42/Erpel (ots)

Am 07.10.2021 um 07:30 Uhr ereignete sich auf der B42 in der Ortslage Erpel ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen und erheblichem Sachschaden. Eine Fußgängerin querte aus der Fahrtrichtung Bonn gesehen hinter dem Zebrastreifen die B42. Ein heranfahrender Opel-Fahrer wich der Fußgängerin aus und kollidierte mit dem rechten Bordstein. In der Folge geriet der Opel-Fahrer ins Schleudern und es kam zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Audi-Fahrerin. Eine aus Neuwied kommende Opel-Fahrerin erkannte den Verkehrsunfall zu spät und fuhr auf den bereits verunfallten Audi auf. Die Beteiligten wurden mit leichten, teils schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Zeugen, insbesondere die Fußgängerin, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei hiesiger Polizeiinspektion unter der Rufnummer 02644 943-0 oder per E-Mail (pilinz@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell