Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer greift Ordnungsamt an und leistet Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

Samstagabend (30.04.2022) wurde das Ordnungsamt der Stadt Hagen in der Mittelstraße auf einen Mann aufmerksam, der diverse Personen eines Straßenfestes auf aggressive Art und Weise anpöbelte. Der Sicherheitsdienst des Festes wollte den 48-Jährigen deshalb gegen 19 Uhr der Örtlichkeit verweisen, der Hagener reagierte jedoch weiter aggressiv. Die Ordnungsamtmitarbeiter kamen dem Sicherheitsdienstes zu Hilfe. Der aggressive Mann beruhigte sich jedoch nicht, beleidigte alle anwesenden Personen und zeigte ihnen immer wieder seinen Mittelfinger. Als die Kräfte ihn am Arm fassten, um ihn aus der Menge zu begleiten, holte der 48-Jährige zu einem Schlag aus. Das Ordnungsamt konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Als die Beamten eintrafen und den aufgebrachten Mann nach seinem Ausweis fragten, entgegnete der Randalierer ein "Fick dich". Der Versuch ein deeskalierendes Gespräch aufzubauen scheiterte. Der 48-Jährige beleidigte sämtliche Personen des Sicherheitsdienstes, Ordnungsamtes und die eingesetzten Polizisten als "Penner" und "Hurensohn". Als sie ihn in Gewahrsam nahmen und zum Streifenwagen brachten, sperrte er sich immer wieder und schlug mit seinem Ellenbogen unvermittelt und gezielt mit seinem linken Ellbogen gegen den Oberkörper eines Polizisten. Er traf ihn im Bereich des Magens. Bei dem Widerstand entstanden zudem Lackkratzer am Streifenwagen. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Hagener lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest im Gewahrsam ab. Alle Einsatzkräfte blieben glücklicherweise unverletzt und dienstfähig. Der 48-jährige Randalierer wurde angezeigt. (arn)

