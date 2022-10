Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallverursacher war betrunken

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Kirchplatz

Unfallzeit: 15.10.22, 21.35 Uhr

Am Samstagabend wurden mehrere Zeugen gegen 21.35 Uhr auf einen Unfall am Kirchplatz aufmerksam. Der Fahrer eines Transporters war dort gegen bzw. auf eine Mauer gefahren, so dass ein Vorderreifen in der Luft hing. Der Unfallverursacher versuchte somit vergeblich, seine Fahrt fortzusetzen und ging schließlich zu Fuß davon. Die Zeugen informierten die Polizei und gaben eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Polizeibeamte trafen den Verdächtigen kurz darauf an. Es handelt sich um einen 25-Jährigen aus Ahaus, der die Tat nicht einräumte, obwohl nicht nur die Personenbeschreibung der Zeugen exakt auf ihn zutraf, sich sein Telefon in dem Transporter befand und er die Fahrzeugschlüssel dabei hatte. Da der 25-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell