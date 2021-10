Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

Am Samstag, 23.10.2021 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr gelangten in Willich auf der Straße Stock bisher unbekannte Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in das Gebäude. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten u.a. Schmuck. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./tg (898)

