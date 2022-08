POL-DN: Hinterrad blockiert - Kradfahrer schwer verletzt

Düren (ots) - In der Indestraße in Mariaweiler sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in die Kindertagesstätte eingebrochen. Sie entwendeten dort unter anderem elektronische Geräte. Die Unbekannten waren zwischen 16:30 Uhr am Mittwoch und 7:20 Uhr am Donnerstag unterwegs. In diesem Zeitraum hebelten sie eine Seitentür auf, um sich Zugang zu verschaffen. Mit ihrer Beute, neben elektronischen Geräte entwendeten ...

mehr