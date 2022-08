Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte räumen Transporter leer

Düren (ots)

Auf der Kreuzstraße in Düren haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Transporter einer Handwerksfirma aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen.

Zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag müssen die Täter das Werkzeug entwendet haben. In diesem Zeitraum stand der Wagen auf der Kreuzstraße in Düren. Als der Mitarbeiter der Firma in den Wagen einstieg, bemerkte er die offenstehende Seitentür: Die Täter hatten den Laderaum komplett leergeräumt. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell