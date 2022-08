Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220808 - 0884 Frankfurt-Nordend: Diagnose sorgt für Unmut

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagabend, den 07. August 2022, gegen 19:50 Uhr, kam es im Frankfurter Nordend zu einem Einsatz, bei dem ein 34-jähriger Mann Widerstand leistete.

Zuvor hatte der 34-Jährige einen Rettungswagen in die Sternstraße gerufen, da er den Verdacht hatte, eine Lebensmittelvergiftung erlitten zu haben. Mit der Diagnose der Rettungssanitäter, dass dies nicht der Fall sei, war er jedoch nicht einverstanden und begann diese zu bedrängen und mit seinem Mobiltelefon zu filmen. Die Sanitäter verließen daraufhin die Wohnung des Mannes. Gegenüber den in der Folge hinzugezogenen Polizeibeamten verhielt sich der 34-Jährige ebenfalls unkooperativ und weigerte sich, ihnen seinen Ausweis zu zeigen. Als ihn die Beamten nach Ausweispapieren durchsuchten, sperrte er sich gegen die Maßnahme, sodass sie ihn zu Boden brachten. Sie konnten seine Sperre lösen. Mehrere der Anwohner wurden auf die Situation aufmerksam und filmten die polizeiliche Maßnahme. Der 34-Jährige wurde im weiteren Verlauf in ein Polizeifahrzeug gesetzt und begann in diesem gegen den Vordersitz zu treten. Die Streife verbrachte ihn schließlich auf eine Polizeidienststelle. Nachdem seine Identität geklärt werden konnte, entließen ihn die Beamten wieder. Der 34-Jährige erlitt Schürfwunden an den Händen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

