POL-DN: Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf

Düren (ots) - Unbekannte sind in die Umkleidekabinen des Stiftischen Gymnasiums in Düren eingebrochen. Am Mittwochmorgen, gegen 11:00 Uhr, wurde der Einbruch bemerkt. Beute machten die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht. Aufgefallen war der Einbruch, weil mehrere Schränke und Schubladen in der Lehrerumkleide offen standen. Zudem war die Tür der Umkleide beschädigt. Laut erster Inaugenscheinnahme wurde jedoch ...

mehr