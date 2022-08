POL-DN: Fahrradfahrerin flüchtet nach Unfall

Düren (ots) - In Lendersdorf sind Unbekannte am Dienstag um 07:47 Uhr in das Vereinsheim des SV Alemannia Lendersdorf eingebrochen. Durch die Alarmanlage konnte die genaue Tatzeit bestimmt werden. Jetzt werden Zeugen gesucht. Das Alarmsystem zeigt, dass die Bewegungsmeldern zu der besagten Uhrzeit auslösten. Kurz zuvor verschafften sich die Täter, vermutlich durch eine offene Seitentür, Zugang zu dem Gebäude. Dann ...

mehr