POL-DN: Kabeldiebstahl

Niederzier (ots) - In Hambach hat ein aufmerksamer Bürger am Montag einen auffälligen Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Der Mann war gegen 18:00 Uhr auf der Großen Forststraße in Schlangenlinien unterwegs. An seinem Wohnhaus kam er schließlich zum Stehen. Der 46-jährige Mann aus Niederzier war nach Zeugenangaben über die B56 von Düren aus bis nach Niederzier gefahren. Während der gesamten Fahrt sei er in ...

mehr