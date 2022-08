POL-DN: Ohne Versicherungsschutz und unter Alkoholeinfluss auf dem Mofa

Kreis Düren (ots) - Kreis Düren - Betrüger haben kreisweit am Montag wieder ihr Glück versucht, vor allem bei älteren Menschen. Sie gaben sich als Ermittler von Europol, angebliche Polizisten oder Angehörige aus. In vielen Fällen wurden die Geschädigten jedoch misstrauisch. Allein am Montag meldeten sich kreisweit acht Personen, bei denen Telefonbetrüger ...

mehr