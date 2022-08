Polizei Düren

POL-DN: Tödlicher Unfall auf B57

Auf der B57 bei Linnich hat es am Sonntag gegen 18:30 Uhr einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Linnich kam dabei ums Leben. Ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Düren wurde leicht verletzt.

Der 63-Jährige war auf der Bundesstraße mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Linnich unterwegs. Am Ortseingang Linnich fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache auf ein vor ihm wartendes Auto auf. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge, rutschte mehrere Meter über den Boden und prallte schließlich gegen einen Strommast. Er verstarb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Der 30-jährige Autofahrer verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B57 zwischen Mahrstraße und Gereonsweiler gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

