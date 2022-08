Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld

Linnich

In Linnich sind Unbekannte am Freitag in ein Haus in der Straße "Am Alumnat" eingebrochen. Sie entwendeten dort Schmuck und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich.

Am späten Mittag meldeten die Bewohner den Einbruch bei der Polizei. Die Täter hatten mehrere Schränke durchsucht. Dabei entwendeten sie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich. Laut Angaben der Geschädigten sei zwischen 11:00 Uhr und 11:55 Uhr niemand zuhause gewesen. Kurz zuvor habe man eine auffällige Person am Feldrand gesehen. Diese wird von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 55 Jahre alt - circa 170 - 180 cm groß - graue Haare - grauer Bart - untersetzte Figur - weißes T-Shirt - weiße kurze Arbeitshose

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

