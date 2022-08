Polizei Düren

POL-DN: Parkautomat in der Dürener Innenstadt aufgebrochen

Düren (ots)

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in der Dürener Innenstadt den Ticketautomat im Parkhaus am Kino aufgebrochen. Sie entwendeten das Bargeld, dann flüchteten sie.

Am frühen Morgen meldete ein Zeuge den aufgehebelten Automaten im Parkhaus in der Stolzestraße in Düren. Nach Aufzeichnungen des Automaten wurde dieser um 03:26 Uhr geöffnet. Der oder die Täter leerten vor Ort die Geldkassetten. Sie entwendeten eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich. Dann flüchteten sie unerkannt. Insgesamt entstand zudem ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

