Polizei Düren

POL-DN: Bürger meldet auffälligen Autofahrer

Niederzier (ots)

In Hambach hat ein aufmerksamer Bürger am Montag einen auffälligen Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Der Mann war gegen 18:00 Uhr auf der Großen Forststraße in Schlangenlinien unterwegs. An seinem Wohnhaus kam er schließlich zum Stehen.

Der 46-jährige Mann aus Niederzier war nach Zeugenangaben über die B56 von Düren aus bis nach Niederzier gefahren. Während der gesamten Fahrt sei er in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Als die Beamten der Polizei den 46-Jährigen an seiner Wohnanschrift antrafen, stellten sie einen starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Neben Trunkenheit im Verkehr wird er sich deshalb auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell