Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Bei Kollision im Kreuzungsbereich schwer verletzt

Geseke (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06.35 Uhr, befuhr ein 56 Jahre alter Mann aus Bad Salzuflen mit einem Mercedes Sprinter die Erwitter Straße von Geseke kommend in Richtung Erwitte. Zur gleichen Zeit befuhr ein 55 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Pkw der Marke VW Golf die Rüthener Straße in Richtung Störmede. Der Lippstädter beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Störmede zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Sprinter auf die Seite kippte und in der Position noch ca 70m über den Asphalt rutschte. Dabei wurde ein Teil der Ampelanlage, die den Verkehr an der Kreuzung regelt, abgeräumt. Der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Der Golffahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst am Unfallort, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Zur Unfallursache gibt es widersprüchliche Angaben der Beteiligten. Der Golffahrer behauptet Grünlicht für seine Fahrtrichtung gehabt zu haben. Der Fahrer des Sprinters dagegen behauptet, die Ampel sei zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb gewesen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Zustand der Ampelanlage zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls mach können, sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell