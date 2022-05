Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall mit Pedelec

Lippstadt (ots)

Am Freitag (27.05.) gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 49jähriger Lippstädter mit seinem Pkw die Straße Klusetor in Richtung Norden. An der Kreuzung Woldemei übersah der Pkw-Führer dabei die Vorfahrt eines 41jährigen Pedelec-Fahrers aus Lippstadt, der auf dem parallel zur Woldemei verlaufenden Radweg unterwegs war und der dem Pkw-Fahrer gegenüber vorfahrtberechtigt war. Beide Fahrzeugführer leiteten eine Vollbremsung ein, woraufhin der Pedelec-Fahrer stürzte und sich leicht am Bein verletzte. Zu einer Kollision mit dem Pkw war es nicht gekommen. Der Radfahrer begab sich selbständig in medizinische Behandlung. (mj)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell