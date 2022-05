Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Zaun kollidiert - Handfesseln

Soest (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Soest bemerkte am Mittwochabend (25. Mai 2022), gegen 22 Uhr, einen Streifenwagen in seinem Rückspiegel. Da der Mann über keine notwendige Fahrerlaubnis verfügte und das Kennzeichen des Wagens entstempelt war, wollte er einer möglichen Verkehrskontrolle durch Flucht vor der Polizei entgehen. Mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung weiterer Verkehrsvorschriften setzte er seine Flucht im Soester Stadtgebiet fort. Die Idee des Autofahrers, die Zündung des Wagens auszumachen, damit man seine Bremslichter nicht mehr wahrnehmen konnte, erwies sich als fatal. Hierdurch konnte er den Wagen nicht mehr richtig lenken und krachte in der Straße "Roggenwinkel" gegen einen Zaun. Sofort legten ihn die eingesetzten Beamten die Handfesseln an. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief bei dem Soester positiv, woraufhin die Streifenwagenbesatzung mit dem Mann zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus fuhren. Zu guter Letzt bestand auch noch ein Haftbefehl gegen den 34-Jährigen, der durch Zahlung eine Geldsumme außer Kraft gesetzt werden konnte. (reh)

