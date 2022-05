POL-SO: Bad Sassendorf - Zu flott - Krankenhaus

Werl (ots) - Eine 16-jährige Jugendliche und ein 17-jähriger Jugendlicher zeigten bei der Polizei in Werl einen Vorfall aus der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26. Mai 2022) in einer Diskothek an der Straße "Am Golfplatz" an. Nach ihren Angaben verspürten beide während ihres dortigen Aufenthaltes jeweils einen Stich, der durch eine Spritze verursacht worden sein könnte. Während der Jugendlichen danach schlecht wurde, verspürte der Jugendliche keinerlei ...

mehr