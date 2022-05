Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Lühringsen - Überholmanöver endete im Straßengraben

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, befuhren insgesamt vier Fahrzeuge die B475 (Oestinghauser Landstraße) von Soest kommend in Richtung Lippetal-Oestinghausen. Am Ortsausgang der Ortschaft Lühringsen starteten die drei nachfolgenden Fahrzeuge ein Überholmanöver des langsamer fahrenden ersten Fahrzeugs. Bei diesem Überholmanöver bemerkte eine 26 Jahre alte Frau aus Möhnesee, die mit ihrem Pkw der Marke Skoda unterwegs war, offensichtlich nicht, dass sich neben ihrem Fahrzeug bereits ein Chevrolet Camaro befand. Dessen 46 jähriger Fahrer aus Hamm, wich mit seinem Fahrzeug nach links aus, um eine Kollision mit dem Skoda zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, durchfuhr einen Straßengraben und kollidierte mit einem Baum. Der Hammer wurde dabei leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Verletzten vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Da für den Camaro offensichtlich keine gültige Versicherung bestand und der Verdacht auf technische Mängel vorlag, wurde das Fahrzeug sichergestellt. (AG)

