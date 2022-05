POL-LWL: Unfallfahrer stand unter Alkoholeinfluss

Boizenburg (ots) - Ein Segelflieger hat der Feuerwehr am Sonntagnachmittag einen Waldbrand in den Tessiner Tannen bei Boizenburg gemeldet. Etwa ein Hektar Unterwuchs waren in dem betreffenden Waldgebiet in Brand geraten. Die eintreffende Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Die Brandursache als auch die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 ...

