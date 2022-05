POL-LWL: Waldbrand bei Boizenburg

Lübz (ots) - Ein Anbau auf dem nicht mehr genutzten Bahnhofsgelände in Lübz ist am späten Sonntagabend in Brand geraten. In dem einsturzgefährdeten, ca. 20 Quadratmeter großen Anbau des Bahnhofsgebäudes war den Erkenntnissen zufolge Unrat gelagert, der durch unbekannte Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit in Brand gesetzt wurde. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand. Zwar kam es zu keinem ...

