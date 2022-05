Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - zwei Insassen verletzt

Warsow (ots)

Auf der Kreisstraße in Kothendorf ist am frühen Sonntagmorgen ein mit zwei Personen besetzter PKW gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde der 19-jährige kroatische Autofahrer schwer verletzt. Sein 20-jähriger Landsmann auf dem Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der PKW am Ortseingang in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Straßenbaum. Dabei kippte das Unfallauto auf die Seite. Anwohner hatten den Vorfall gegen 03:30 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Beide Fahrzeuginsassen wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, dessen Höhe vor Ort auf ca. 12.000 Euro geschätzt wurde. Der PKW musste anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Unangepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit wird als Unfallursache vermutet.

