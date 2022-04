Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem-Lehmheide: Obdachloser an Bahnhaltestelle von drei Männern angegriffen und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12. April 2022) schlief der 57-Jährige auf der Bank des Warthäuschens an der Bahnhaltestelle "Dießem" an der Ritterstraße. Gegen kurz nach 1 Uhr attackierten ihn drei Männer mit Schlägen, Tritten und einem Messer. Anschließend flüchteten sie in Richtung Voltastraße.

Der 57-Jährige kam leicht Verletzt in ein Krankenhaus, das er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte.

Die Täter sind 20 bis 30 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Einer der Männer trug eine weiße Mütze.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (113)

