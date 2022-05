Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann verletzt sich beim Löschen einer Gartenhecke

Wittenburg (ots)

Beim Löschen einer brennenden Gartenhecke hat sich am Donnerstagnachmittag in Wittenburg ein 30-jähriger Mann leichte Brandverletzungen zugezogen. Zuvor hatte der Mann mit einem Gasbrenner Unkraut auf dem Gartenweg einer Kleingartenparzelle abgeflammt, wobei die etwa 7 Meter lange und zweieinhalb Meter hohe Hecke versehentlich in Brand geriet. Mit einem Gartenschlauch gelang es dem 30-Jährigen schließlich, das Feuer weitgehend zu löschen. Zwischenzeitlich hatte ein Zeuge die Feuerwehr alarmiert, die kurz darauf eintraf. Der 30-Jährige Deutsche erlitt Brandverletzungen im Gesicht und an den Oberarmen. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

