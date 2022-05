Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autos stießen bei Überholmanöver zusammen

Crivitz (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind am Donnerstagvormittag auf der B 321 nahe Crivitz zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Autofahrer in Höhe der Ortschaft Zapel zunächst versucht, ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Währenddessen soll der Fahrer des vorausfahrenden Autos seinerseits ein Überholmanöver eingeleitet haben und mit seinem Wagen nach links ausgeschert sein. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, die durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt wurden. Die Polizei geht ersten Schätzungen zufolge von einem Gesamtschaden in Höhe von über 40.000 Euro aus. Die beiden 24 bzw. 36 Jahre alten Fahrer wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die B 321 musste im Zuge der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Beide Fahrzeugführer hätten an dieser Stelle aufgrund einer durchgezogenen Sperrlinie gar nicht überholen dürfen.

