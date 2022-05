Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau ließ Hund auf Polizisten los

Boizenburg (ots)

In Boizenburg hat eine 40-jährige Frau am frühen Freitagmorgen ihren Hund auf Polizisten losgelassen. Bei einer Ausweichbewegung kam dabei ein Beamter zu Fall und verletzte sich leicht. Die deutsche Frau war in der Nacht zum Freitag mehrfach wegen ruhestörenden Lärms auf offener Straße und Belästigungen im Bereich eines Wohnparks aufgefallen. Bei der Klärung des Sachverhaltes ließ sie nach vorheriger Androhung den Hund (Rottweiler Mischling) von der Leine, der auf einen Polizisten zulief und diesen angreifen wollte. Der Beamte wich dem angreifenden Tier aus und setzte Reizgas ein. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. Nach einem weiteren Reizgaseinsatz zog sich der Hund zurück und konnte später mit einer Fangstange gesichert und eingefangen werden. Das Tier wurde anschließend in die Obhut des Ordnungsamtes gegeben. Gegen die psychisch auffällige Frau ist Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte erstattet worden. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie zunächst in eine psychiatrische Klinik gebracht.

