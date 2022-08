Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Vereinsheim in Lendersdorf

Düren (ots)

In Lendersdorf sind Unbekannte am Dienstag um 07:47 Uhr in das Vereinsheim des SV Alemannia Lendersdorf eingebrochen. Durch die Alarmanlage konnte die genaue Tatzeit bestimmt werden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Das Alarmsystem zeigt, dass die Bewegungsmeldern zu der besagten Uhrzeit auslösten. Kurz zuvor verschafften sich die Täter, vermutlich durch eine offene Seitentür, Zugang zu dem Gebäude. Dann drangen sie gewaltsam in den Schankraum des Heims ein, wo sie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendeten.

Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell