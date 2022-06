Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Diebstahl von Baustelle

Dudenhofen (ots)

In der Zeit vom 24.06.2022, 16 Uhr, bis zum 27.06.2022, 7 Uhr, durchtrennten unbekannte Täter eine Eisenkette am Absperrgitter einer Baustelle Am Gewerbering in Dudenhofen. Die unbekannten Täter stahlen zwei Kennzeichen eines LKW und brachen das Schloss eines Containers auf. Aus dem Container entwendeten sie Baugeräte. Hierbei handelte es sich um zwei Vibrationsverdichter, eine Schneidemaschine, einen Baustrahler, ein Kernbohrgerät sowie eine Tauchpumpe. Der Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 6.250 Euro.

