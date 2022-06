Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbrüche in Kellerräume

Speyer (ots)

In der Nacht vom 26.06. auf den 27.06.2022 zwischen 23:45 Uhr und 07:40 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Carl-Zeiss-Straße und öffneten mehrere Kellerräume, ohne die Türen zu beschädigen. Hieraus entwendeten sie Haushaltswaren und Gartenzubehör im Gesamtwert von ca. 100 Euro. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Olivenöl, Kaffee, Waschmittel, Toilettenpapier, Küchentücher, Wein, Handseife, eine Heckenschere und ein Regencape.

Zwischen dem 26.06.2022, 18 Uhr, und dem 27.06.2022, 12 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür eines Kellerraums in der Ernst-Abbé-Straße auf und entwendeten hieraus zwölf Fruchtsaftflaschen, fünf Dosen Eintopf, einen Einkaufskorb und einen Christbaumengel. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 50 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell