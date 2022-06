Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) LKW-Fahrer mit 3,3 Promille

Schifferstadt (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt konnte am Sonntag, 26.06.2022, gegen 16:50 Uhr, in der Rudolf-Diesel-Straße ein schwankender Mann festgestellt werden, der sich an der Fahrertür seines LKWs aufhielt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Um eine Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern, wurden mehrere Gegenstände vorsorglich sichergestellt. Bei Nüchternheit können diese vom LKW-Fahrer wieder von der Polizeidienststelle abgeholt werden. Immerhin war dieser mit diesem Wert nicht gefahren.

